Açık 33.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.07.2023 15:25

Edirneli esnaflardan Kırkpınar'ın tanıtımına destek

Edirne'de bazı esnaflar dükkanlarında sergiledikleri objelerle kente gelen turistlere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tanıtımını yapıyor.

Edirneli esnaflardan Kırkpınar'ın tanıtımına destek
[Fotograf: AA]

Bu yıl 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın Er Meydanı'nda başlayacak.

Edirne'de bazı esnaflar kentin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan Kırkpınar'ın tanıtılması için dükkanlarında ayrı bir köşe oluşturdu.

Esnaflar, yağlı güreşlere ait kispet, davul, zurna, ağa tespihi, ağa giysisi gibi objelerin tanıtımını yapıyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, Kırkpınar'ın tanıtımına katkı sağlamak için dükkanında objelerin yer aldığı bir köşe oluşturduğunu söyledi.

Edirneli esnaflardan Kırkpınar'ın tanıtımına destek

Kırkpınar'ın dünyada gerçekleştirilen en eski spor organizasyonları arasında yer aldığını ifade eden Dinar, esnafların Kırkpınar'ı tanıtmaya önemli katkılar sağladığını aktardı.

Dinar, Kırkpınar dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turistin kente geldiğini belirtti.

"Kırkpınar gelmeden başlıyoruz heyecanını yaşamaya. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi Edirne'de yapılıp da biz esnaflar heyecanlı olmaz mıyız? Burada bir Kırkpınar köşesi oluşturduk. Edirne'ye gelen misafirlerimiz yemeklerini yerken içeride küçük objeler var. Kırkpınar mumu, tarihi Kırkpınar marşı, davulu, zurnası, ağa kıyafetinin olduğu köşeyi geziyorlar. Çok da memnun oluyorlar. Biz de burada küçük bir tanıtım yapıyoruz kendilerine. Tüm esnafımız Kırkpınar'ın tanıtıma katkı sağlıyor. Bakıyoruz bir eczanenin camında görüyoruz Kırkpınar objesini, bir kahvenin köşesinde görüyoruz bu çok güzel bir şey."

Dünyanın birçok noktasından ziyaretçilerin Kırkpınar için geldiğini aktaran Dinar, Kırkpınar'a daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Edirneli esnaflardan Kırkpınar'ın tanıtımına destek

Almanya'dan Edirne'ye gelen Salih Acar ise Dinar tarafından oluşturulan Kırkpınar köşesini gezerek, ata sporu Kırkpınar'ın tanıtılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Dinar, Acar çiftine Kırkpınar'ın davet simgesi olan kırmızı dipli mum hediye etti.

Öte yandan Edirne'de, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak 40 kişilik davul zurna ekibi, sokaklarda güreş havaları ve Rumeli ezgileri çalarak vatandaşları güreşlere davet ediyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde geleneksel kıyafetleriyle gezen ekip ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.

ETİKETLER
Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Sıradaki Haber
Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da gerçekleştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
16:23
Memur zammı sosyal destek ödemelerini de etkileyecek
16:21
Datça'da trafik kazası:1 ölü, 3 yaralı
16:08
Ruanda'daki 50 okulda Starlink interneti kullanılmaya başlandı
16:18
Bakan Tekin: Deprem bölgesindeki öğretmenlere desteklerimizi sürdüreceğiz
16:04
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
Depremlerin ardından 5 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ