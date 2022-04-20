Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği organizasyonuyla düzenlenen maraton, 8 Mayıs Pazar günü koşulacak.

Dernek başkanı Önder Akdağ, Lozan Anıtı'nda yaptığı açıklamada, Selimiye Meydanı'nda devam eden düzenleme çalışmaları nedeniyle bazı değişikliklere gidildiğini söyledi.

Akdağ, ttkinlik alanıyla start ve bitiş noktalarının Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne kurulacağını belirtti.

"Daha önceki yıllarda etkinlik alanımız Selimiye Meydanı'ydı. Ancak meydandaki çalışmalar henüz tamamlanmadı ve alanın teslimi tam gerçekleşmediği için bu yıl maratonun etkinlik alanını taşıma kararı aldık. Bu alan tarihi dokusuyla kartpostallık bir alan. Daha önceki yıllarda burası parkur içindeydi. Bu yıl tüm sporcular bu alanı doya doya yaşayacak."

[Fotoğraf: AA]

Akdağ, etkinlik alanının değişmesine bağlı olarak 10 kilometre ve 21 kilometre parkurlarında da bazı değişiklikler yapıldığını dile getirdi.

Akdağ, Lozan Anıtı'ndan başlayacak yarış sonrası tüm sporcuların Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeden dönerek Edirne istikametine doğru koşacağını anlattı.

"10 kilometre koşan atletler, Protokol Evi'nin olduğu bölgeden dönecek. 21 kilometre koşan atletler ise Selimiye Camisi çevresinde dönüş yaparak bitiş noktasında yarışı tamamlayacak."

Akdağ, maratona sporcu kayıtlarının bitmesinin ardından gelen talebi değerlendirdiklerini ve bir haftalık ek kayıt sürecini başlattıklarını da ifade etti.