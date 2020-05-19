Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen katılımcılar, saygı duruşunda bulundu. Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan katılımcılar, kent turu gerçekleştirdi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Derneği Bisiklet Grubu Başkanı Basri Güney, salgın tedbirlerine uygun olarak bir araya geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Güney, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tur düzenlendiklerini anlattı.

"Bu salgının bir an önce bitmesini diliyoruz. Bu süreçte bisiklete rahatça binmeyi çok özledik. Bisiklet tutkunları olarak doğaya ve sokak hayvanlarına yararlı işler yaptık. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını belirli aralıklarla besledik. Buna da devam edeceğiz inşallah."

Bisikletiyle tura katılan Ceren Pelin Alpkaya da sosyal mesafe kuralına uyarak, kent içinde kısa mesafeli bir tur düzenlediklerini kaydetti.