Dursun Özbek: Karşımızda bir koalisyon var

Kemerburgaz'da yapımı devam eden Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya üyeler büyük ilgi gösterdi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönettiği toplantıya Kulüp Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri, futbol takımı teknik direktörü Okan Buruk, divan kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

Toplantı, 2024'ün ilk aylarında Florya'daki tesislerin taşınması beklenen ve inşaat halindeki binada yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda başkan Dursun Özbek, 14 aylık görev sürelerindeki faaliyetleri ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da futbol şubesinin çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Camianın birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapıldı

Konuşmaların ardından kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, camiada birlik ve beraberliği önemine vurgu yaptı.

Özbek, üyeler arasında zaman zaman yaşanan ufak gerginliklere değindi.

"Buradaki konuşmaların çok dikkatli yapılması, özellikle ticari konularda verilecek bilgilerin çok seviyeli olmasına fayda var. Bir koro şeklinde hücum var. Karşımızda bir koalisyon var. Birisi bir yerden saldırıyor, ötekisi ona yol gösteriyor, ötekisi öteki taraftan saldırıyor. Dillerinde Galatasaray'dan başka bir şey yok. Biz bu kesimle, bu koalisyonla mücadele ederiz. Vız gelir, tırıs giderler. Bu yapılan kavganın, mücadelenin içinde ne olur bizim arkamızda durun. Biz hepimizin kavgasını veriyoruz. Yönetimime, şahsıma gösterdiğiniz destekten sonra teşekkür ediyorum."