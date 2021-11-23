2021 Dünya Atletizm Ödülleri'ne günler kala 'Dünya Yılın Erkek atleti' finalistleri açıklandı. 1988 yılından beri verilen ödül için 5 ülkeden 5 atlet aday gösterildi.

Bu ödülün 2020 yılındaki sahibi, sırıkla atlamanın son yıllardaki genç yıldızı Armand Duplantis, bu yıl da adaylar arasında. İsveçli atlet, bu sezon olimpiyatın yanı sıra Elmas Lig ve Avrupa salon şampiyonluğu yaşadı.

Daha önce bu ödüle iki kez layık görülen Kenyalı uzun mesafeci Eliud Kipchoge de aday listesinde yer aldı.

Üst üste 2 olimpiyatta şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki atlet, modern zamanların en iyi maratoncusu olarak betimleniyor.

5 bin metrede olimpiyat şampiyonluğu, 10 bin metrede olimpiyat ikinciliği bulunan Ugandalı Joshua Cheptegei de aday listesine girdi.

400 metre engellide rekorlar kırarak olimpiyat altın madalyası kazanan Norveçli Karsten Warholm da aday gösterilen atletler arasında.

Gülle atmada bu sezon geçilmeyen olimpiyat ve elmas lig şampiyonu Ryan Crouser da adaylar arasında kendine yer buldu.

Bu ödülü en fazla kazanan sporcu, sprintin yaşayan efsanesi Usain Bolt oldu. Jamaikalı sporcu, tam 6 kez 'yılın atleti' seçilmişti.

2021 yılında dünyada yılın erkek atleti, 1 Aralık'ta sanal olarak gerçekleştirilecek törende açıklanacak.