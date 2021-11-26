Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya üçüncüsü Sinem'e coşkulu karşılama
[Fotoğraf: AA]
İran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü olan Sinem Özkan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi sporcusu Sinem Özkan, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na antrenör İbrahim Kanber Tarı ile hazırlandı.
Şampiyonada bronz madalya kazanan Sinem Özkan'ı havalimanında karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, sporcuların her zaman yanında olduklarını söyledi.
Milli sporcu Sinem'in, Mayıs 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Etiketler: İran Milli Sporcular Samsun
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