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Spor
AA 25.12.2023 12:20

Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor

İngiltere'de 24 Ağustos'ta gerçekleşen Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Zeynep Çelik, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'ndan da başarıyla dönmek istiyor.

Dünya şampiyonu görme engelli judocu başarılarını sürdürmek istiyor
[Fotograf: AA]

Ağrı'da doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Zeynep Çelik, 2014'de başladığı judo sporunda Türkiye şampiyonu oldu.

Bu başarısının ardından milli formayı giyen Çelik, bugüne kadar Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde etti.

Çelik, geçen yıl, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda, bu yıl da İngiltere'de düzenlenen 2023 Görme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde okuyan ve Karaman İl Özel İdaresi Sporcusu olan Çelik, her geçen yıl başarılarına bir yenisi eklemek için sıkı şekilde çalışıyor.

Başarılı sporcu Çelik, judoya beden eğitimi öğretmeni Yıldırım Güçlü'nün yönlendirmesiyle 18 yaşında başladığını anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çelik, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma katılmaya hak kazandığını ifade etti. 

"2015'te katıldığım Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Gençler Dünya ikincisi olmuştum. Avrupa'da Büyükler-Gençler Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldum. 2018'de Türkiye tarihinde ilk Dünya Şampiyonluğunu elde ettim."

Çelik, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik üçüncüsü olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Judo antrenörü Ahmet Ömre Türe ise Zeynep'in kendi branşında dünya sıralamasında birinci sırada olduğunu aktardı.

"Temmuz ayında yapılacak olan olimpiyatlar için hazırlık sürecimiz devam ediyor. Ağırlık antrenmanlarımıza çalışıyoruz bunun bitiminde teknik antrenmanlarımıza geçeceğiz."

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