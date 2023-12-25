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Spor
TRT SPOR 25.12.2023 12:15

Galatasaray derbi performanslarıyla dikkat çekiyor

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde derbilerde aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, bu süreçte çıktığı 9 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray derbi performanslarıyla dikkat çekiyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Galatasaray, derbilerdeki başarılı performansıyla da öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından derbilerde başarılı bir istatistik yakaladı.

Galatasaray, son iki sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalarda sadece 1 kez sahadan puansız ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi, geçen sezonun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Galatasaray, geçen sezon evinde oynadığı Beşiktaş derbisini ise 2-1 kazandı.

Sarı kırmızılılar, bu sezon siyah beyazlılarla iç sahada oynadığı maçı da aynı skorla galip tamamladı. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ise galibiyet şansı tanımadı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile 3 lig maçında karşılaştı. İki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, son maçta ise 1 puana uzandı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor ile de 3 kez mücadele etti. Sarı kırmızılıların, geçen sezon Karadeniz temsilcisiyle oynadığı ilk maç golsüz sonuçlandı.

Galatasaray, diğer iki karşılaşmayı ise 2-1 ve 2-0 kazanmayı başardı.

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