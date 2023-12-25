Galatasaray derbi performanslarıyla dikkat çekiyor

Galatasaray, derbilerdeki başarılı performansıyla da öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından derbilerde başarılı bir istatistik yakaladı.

Galatasaray, son iki sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 9 kez karşılaştı. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmalarda sadece 1 kez sahadan puansız ayrıldı.

Okan Buruk'un ekibi, geçen sezonun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Galatasaray, geçen sezon evinde oynadığı Beşiktaş derbisini ise 2-1 kazandı.

Sarı kırmızılılar, bu sezon siyah beyazlılarla iç sahada oynadığı maçı da aynı skorla galip tamamladı. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ise galibiyet şansı tanımadı.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile 3 lig maçında karşılaştı. İki karşılaşmayı 3-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, son maçta ise 1 puana uzandı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor ile de 3 kez mücadele etti. Sarı kırmızılıların, geçen sezon Karadeniz temsilcisiyle oynadığı ilk maç golsüz sonuçlandı.

Galatasaray, diğer iki karşılaşmayı ise 2-1 ve 2-0 kazanmayı başardı.