ABD'nin başkenti Washington'da yapılan organizasyonda epe branşında altın madalya kazanan Hakan Akkaya, Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Hakan, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"Uzun bir hazırlık sonunda Washington'da altın madalya kazandım ve İstiklal Marşı'nı okutma şerefine ulaştım. Yaklaşık 3 ay süren yurt dışı kampları ve müsabakalarla geçen periyodun sonunda altın madalyaya ulaştık."

[Fotoğraf: AA]

Hakan, organizasyon öncesinde antrenör ayrılığının yaşandığına işaret etti.

"Yabancı bir antrenörüm vardı, ülkesine geri döndü. Kısa bir süre antrenörsüz kalma durumum da oldu. İstikrarlı bir şekilde çalışmaya devam etmem gerekiyordu, ben de bunu başardım. Elimden geleni yaptım. Eskrim branşında en üst seviyede madalyayı aldım, mutluyum. Ülkemiz en iyisini hak ediyor. Bu başarıyı tekrarlamak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Başarabileceğime inanıyorum, yetenekli olduğumu düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, eskrimin Türkiye'de yeni yeni geliştiğine dikkat çekti. Hakan Akkaya, bundan sonraki hedeflerine ilişkin konuştu.

"Altyapısı tam oturmamış bir branşta böyle şeyleri başarabilmek büyük bir etki de yarattı. Çok fazla haber oldu. İnşallah daha nice şampiyonluklar elde ederim. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katıldım. O süreçte pandemin etkisiyle antrenman programlarını istediğimiz gibi yapamama durumumuz oldu. Hepimiz evimizde kaldık. Ama Paris 2024, benim için katılmaktan ziyade madalya beklediğim bir organizasyon. Dünya büyükler sıralamasında epe branşında 4. sıradayım. Sanıyorum, son müsabaka puanları eklendiğinde 3. sıraya yükseleceğim. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için elimden geleni yapacağım. Yapabileceğime inanıyorum, gönlüm altından yana."

Tekerlekli sandalye eskrim sporunu 10 yıldır yaptığını anlatan Hakan, bu branşa yeni isimlerin kazandırılması için de çalıştığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Hakan, kulüp projesinden bahsetti.

"Tekerlekli sandalye eskrim branşına yeni sporcuların gelmesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Yakın zamanda bu işi yapmak isteyen bir kardeşimle tanıştım. Tekerlekli sandalye eskrime başlamak için benimle tanıştıktan sonra ameliyat oldu. Sağlık sorunu vardı, şimdi iyileşme aşamasında. Malzeme işini de çözdük. Onun haricinde engelli ve engelsiz sporcuların, 200 civarında eskrimcinin bir arada çalışacağı kulüp projem var. Oranın yerini ayarladık. İnşallah yakın zamanda pratiğe dökeriz."

Ailelere çağrı

Hakan, engelli çocukları bulunan ailelere seslendi.

"Onların öz güvenini kıracak şeylerden kaçınmalılar. En çok karşılaştığım şey, çocuğunun her şeyini yapmaya çalışıyorlar. Çocuklarına görev, sorumluluk versinler. Suyunu bile ayağına getiriyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Bu çocuğun öz güvenini zedeleyici bir hareket. Tabii ki fiziksel engeller insana kısıtlılık getiriyor ama onun haricinde yapabileceği kadarını yapmalı. Onun sınırlarını siz belirlemeyin, bırakın kendisi belirlesin."

[Fotoğraf: AA]

Hakan, genç sporculara ise şu tavsiyelerde bulundu.

"Eskrim hayatımın merkezinde. Bana ben olma şansını veren şey eskrim. Birçok şeyi öğrenmemi, birçok insanı tanımamı, dünyanın birçok yerini görmemi, başarılar elde etmemi, hayatımı kazanmamı sağlayan şey eskrim. İyi ki başlamışım. Tabii zorluklar var, olacaktır da. Ben bunlarla yüzleşme cesaretine sahip olduğumu düşünüyorum. Bundan sonra da elimden gelen gayreti göstereceğim. Sporcu kardeşlerime de söyleyebileceğim, spor felsefesine çok inanan biriyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sporcu her zaman zeki, çevik ve ahlaklı olmalı. Onun haricinde spor bir rekabet işi. Karşımızda bir rakibimiz var. Rakibimize saygı göstermeliyiz. Çünkü rakibimiz bizi olduğumuzdan daha iyi olmaya iten kişi. Saygı göstermediğimiz kişiye karşı bütün performansımızı gösteremeyiz."