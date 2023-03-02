Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 3 Mart Cuma günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları Fenerbahçe
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