Takip eden otomobilin, öndeki aracın sebep olduğu türbülanstan daha az etkilenmesi ve yarışlardaki geçiş sayısının artması için hayata geçirilen köklü teknik kural değişikliklerinin 2. yılı başlıyor.

Sezona 5 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'siyle start verilecek 2023'teki yarış sayısı, F1 tarihinin rekoru olan 23'e yükseldi. Bu yıl Katar, takvime geri dönerken ABD'nin Las Vegas kenti ise 1982'den bu yana ilk defa Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Bu yılın takvimi 24 yarış olarak planlanırken, Çin Grand Prix'sinin yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklanan organizasyonel zorluklar nedeniyle iptal edilmesiyle bu sayı 23'e düştü.

Sprint yarışları 6'ya yükselecek

İlk kez 2021 sezonunda düzenlenen sprint yarışlarının sayısı, bu yıl 3'ten 6'ya yükselecek.

Azerbaycan, Avusturya, Belçika, Katar, ABD ve Brezilya grand prix'lerinde hafta sonunun ilk günü sıralama turları, ikinci günü ise sprint yarışı düzenlenecek.

Araçların arka kanatlarında bulunan DRS'nin (sürtünme azaltma sistemi) kullanımıyla ilgili denemeler de bu 6 sprint yarışında yapılacak.

Normalde starttan veya güvenlik aracının pisti terk etmesinden 2 tur sonra etkinleştirilebilen DRS, 2023'teki sprint yarışlarında bir tur sonra kullanılabilecek. Yeni kural, kaosa ya da kazalara yol açmazsa 2024'ten itibaren tüm yarışlarda uygulanacak.

Ayrıca iki yarışta da revize edilmiş sıralama turu formatı denenecek. Buna göre pilotlar, sıralama turlarının ilk seansında sert, 2. seansında orta, 3. seansında ise yumuşak hamurlu lastikleri kullanmak zorunda olacak.

Revize edilmiş sıralama turu formatının uygulanacağı iki yarışta sürücülere, 13 yerine 11 set kuru zemin lastiği tahsis edilecek.

Dalgalanma sorununa yönelik değişiklikler yapıldı

Formula 1 yönetimi, yere basma kuvvetinin aracın tabanından elde edildiği zemin etkisi teknolojisinin ortaya çıkardığı "porpoising" (dalgalanma) sorununa odaklandı.

Otomobillerin dalgalı suda ilerleyen tekne gibi görünmesine yol açan problem, tabandaki hava kanallarıyla elde edilen yere basma kuvvetinin, belli bir noktadan sonra aniden kaybolmasından kaynaklanıyor.

Hızlandıkça artan yere basma gücünden dolayı aracın tabanı zemine giderek yaklaşıyor. Hava akışının bir noktada kesilmesi sonucu ani bir yere basma gücü kaybı yaşanıyor. Süspansiyonun bir anda yükselmesiyle araç yolda sekiyormuş gibi hareket ediyor. Bu döngü sürekli tekrarlanıyor.

Bu sebeple 2023 F1 araçlarının taban kenarlarının zeminle arasındaki mesafe 1,5 santimetre yükseltildi. Difüzör boğazının yerden yüksekliği ve difüzör kenar sertliği artırıldı.

Sürücülerin görüşünü arttırmak amacıyla dikiz aynalarının ölçüsü 15 x 5'ten 20 x 6 santimetreye çıkarıldı.

Ayrıca Alfa Romeo takımının pilotu Zhou Guanyu'nun geçen sezon Silverstone Pisti'nde yaşadığı kaza sonrası takla barı da güçlendirildi.

Harcama limiti 135 milyon dolara indi

Rekabetin artması amacıyla 2021'de getirilen harcama limitine göre takımların 2023'teki Ar-Ge ve üretim bütçesi, 135 milyon doları geçemeyecek. Söz konusu limit, 2021'de 145 milyon, geçen sezon ise 140 milyon dolardı.

Takvimin 21 yarışı aşması durumunda takımlara tanınan ek harcama hakkı, artan enflasyon nedeniyle yarış başına 1,2'den 1,8 milyon dolara yükseltildi.

Her sprint hafta sonu için takım başı ayrılan ödenek de 150'den 300 bin dolara çıkarıldı.

6 takımın sürücü kadrosu değişti

2021'de pilotlar, geçen yıl ise hem pilotlar hem de takımlar klasmanında şampiyonluğu ulaşan Red Bull'un (Max Verstappen-Sergio Perez) yanı sıra Ferrari (Charles Leclerc-Carlos Sainz), Mercedes (Lewis Hamilton-George Russell) ve Alfa Romeo (Valtteri Bottas-Zhou Guanyu) 2023'te aynı sürücülerle mücadele edecek.

Diğer 6 takımda ise Lance Stroll (Aston Martin takımı), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ve Alex Albon (Williams) koltuğunu korudu.

Aston Martin, organizasyonda 4 şampiyonluğu bulunan ama emeklilik kararı alan Sebastian Vettel'in boşluğunu, geçen sezon Alpine'de yarışan ve Formula 1'de 2 şampiyonluğu olan Fernando Alonso ile doldurdu. Alpine takımı ise Pierre Gasly'yi AlphaTauri'den transfer etti.

Haas, yollarını ayırdığı Mick Schumacher'in yerine 2019'dan bu yana tam zamanlı pilot olarak görev yapmayan Nico Hulkenberg'i getirdi.

Yeni sezonda 3 sürücü ise ilk kez F1'de boy gösterecek. McLaren'ın sözleşmesini uzatmadığı Daniel Ricciardo'nun yerini Oscar Piastri alacak. AlphaTauri'de Gasly'den boşalan koltuğa Nyck de Vries oturacak. Nicholas Latifi'den boşalan Williams'ın direksiyonuna da Logan Sargeant geçecek.

Kendisine takım bulamayan isimlerden Ricciardo, Red Bull'da, Schumacher ise Mercedes'te yedek pilot olarak görev alacak.

Şampiyon Red Bull testte de güçlü göründü

Bu yıl 3 günle sınırlanan sezon öncesi testi, açılış yarışına ev sahipliği yapacak Bahreyn'deki Sakhir Pisti'nde, 23-25 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

2021 sezonunda bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezası verilen ve otomobilin gelişimi için rüzgar tünelinde geçireceği süre yüzde 10 azaltılan Red Bull takımının, cezalardan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusuydu. Fakat Red Bull'un yeni aracı RB19, hem tek tur hem de yarış temposu bakımından güçlü göründü.

Padoktaki iddialara göre RB19, tabanı rakiplerine nazaran piste daha yakın duracak şekilde ayarlanmasına karşın dalgalanma problemi yaşamıyor. 3 gün boyunca ciddi bir arızayla da karşılaşmayan otomobil, Perez'in C4 lastikle elde ettiği 1:30.305'lik dereceyle testin en hızlı tur zamanına imza attı.

Testlerdeki tur zamanları, pist sıcaklığı, otomobillerin yakıt yükü, motorun hangi kapasitede çalıştığı gibi değişkenler sebebiyle ortaya net bir tablo koymasa da Red Bull'un performansı, ilk yarış için favori gösterilmesine yetti.

Aston Martin, Ferrari ve Mercedes'e yaklaşmış olabilir

2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan tarihin en başarılı ekibi Ferrari ve 8 yılın ardından takımlar şampiyonasında ilk sırayı kaptıran Mercedes, 2023 araçlarında geçen sezonki konseptlerini korudu.

Geçen sezon sonunda istifa eden Mattia Binotto'nun yerine Frederic Vasseur'ün takım direktörlüğüne getirildiği Ferrari, yeni otomobili SF-23 ile 416 tur atarak AlphaTauri (456) ve Williams'tan (439) sonra testin pistte en fazla kalan takımı oldu.

2022'de motor arızası nedeniyle pilotları birçok kez yarış dışı kaldığı için sezon arasında dayanıklılığa öncelik veren Ferrari, 2023'te güç ünitesini daha agresif ayarlarda çalıştırabilmeyi umuyor.

İtalyan basınının, test boyunca rakiplerine göre daha dolu depoyla turladığını öne sürdüğü SF-23'ün, dalgalanma ve lastik aşınması problemleri yaşasa da doğru ayarlar bulunduğunda Red Bull'a en yakın otomobil olduğu tahmin ediliyor.

Ağırlık tasarrufu nedeniyle büyük kısmı boyanmamış karbon fiberden oluşan siyah renk düzenine sahip Mercedes W14'ün ise 2022'de muzdarip olduğu dalgalanmadan kurtulmuş gözükse de Hamilton ve Russell'ın istediği dengeyi bir türlü yakalayamadığı söyleniyor.

Öte yandan geçen yılın takımlar klasmanı 7'ncisi Aston Martin, Red Bull ve Ferrari'nin tasarımlarını bir araya getirdiği yeni aracı AMR23 ile testin en çok konuşulan ekibi oldu.

Alonso'nun testin son gün akşam seansında gerçekleştirdiği yarış simülasyonundaki istikrarlı tur zamanları, lastiklerine nazik davranan AMR23'ün, orta grubun lideri olacağı, hatta Ferrari ve Mercedes'e kafa tutabileceği yorumlarına yol açtı.