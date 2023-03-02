Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın perdesi, yarın oynanacak Göztepe-Dyorex Boluspor ve Pendikspor-Altınordu karşılaşmasıyla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
3 Mart Cuma:
20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)
20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)
4 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)
19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)
Etiketler: TFF 1. Lig
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