Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

3 Mart Cuma:

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

4 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)