Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Alanyaspor yeni teknik direktörü ile çıkacağı ilk maçı kazanmayı hedefliyor. Hafta içinde Francesco Farioli ile yollarını ayıran Corendon Alanyaspor yönetimi, takımı Ersun Yanal'a emanet etti.

Deneyimli çalıştırıcı, 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Akdeniz ekibi, evinde daha iyi bir grafik çizdi.

11 dış saha maçında 6 puan toplayan Corendon Alanyaspor, sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 19 puanı hanesine yazdırdı.

Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan Medipol Başakşehier ise 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor.

Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazanmıştı

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında takımındaki yerini alamayacak.