Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) aldığı karar ile 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ara verilen voleybol karşılaşmaları, Ankara'da oynanacak AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 19. hafta mücadelesiyle yeniden başlayacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te ilk servisin atılacağı maçta lider Halkbank ile Tokat Belediye Plevne karşı karşıya gelecek.

Aradan önce son oynanan karşılaşmada Tokat temsilcisi, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etmişti. Depremler nedeniyle TVF'ye başvuran ve ligden çekilme talebi kabul edilen Hatay ekibi, 5 Şubat Pazar günü deplasmandaki son maçta rakibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Misli Sultanlar Ligi'nde ise 18. hafta maçları 4 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Sultan Ligi'nde ise aradan önce son karşılaşma 5 Şubat'ta Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynandı. Sarı lacivertli ekip rakibini 3-0 mağlup etti.

Voleybol liglerinde maç programları şöyle:

Sultanlar Ligi

4 Mart Cumartesi:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Türk Hava Yolları (Adana ASKİ)

14.00 Kuzeyboru-Bolu Belediyespor (Aksaray)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İlbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sigorta Shop (Mimar Sinan)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)

17.30 PTT-Fenerbahçe Opet (Başkent)

Efeler Ligi

3 Mart Cuma:

13.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

5 Mart Pazar:

13.00 Cizre Belediyespor-Spor Toto (Şırnak)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)

16.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Altekma-Develi Belediyespor (İzmir Atatürk)

6 Mart Pazartesi:

14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)