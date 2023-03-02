Futbol ailesi, depremzedeler için tek yürek oldu. Tüm paydaşlar, "omuz omuza" kampanyası etrafında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun öncülüğünde, yardım kampanyası başlatıldı.

TRT Spor ve diğer spor kanallarından canlı yayınlanan kampanya özel programına geniş katılım oldu.

Programda, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri ve futbolcular da görev aldı.

Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayına telefonla bağlandı. Kampanya kapsamında Türk futbolunun birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını da açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de, spor camiasının afet bölgesine 80 milyon lira bağış yaptığını ifade etti.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da, Türk milletinin eşi ve benzeri görülmemiş bir dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve yardımcı antrenör Gökhan Zan da kampanya için destek istedi.

845,7 milyon lira toplandı

Büyük katılımın gerçekleştiği yardım kampanyası özel programında depremzedeler için 845,7 milyon lira toplandı.

15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyada elde edilecek gelir, geçici ve kalıcı konut yapımında kullanılacak.

Kampanya kapsamında tüm cep telefonu operatörlerinden 'Destek' yazıp 8332'ye SMS gönderilerek 50 lira bağışta bulunulabiliyor.

Vatandaşlar, "omuzomuza.org" internet sitesi üzerinden de hem kredi kartı hem de havale ve EFT ile bağış yapabiliyor.