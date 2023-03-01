Deprem felaketinin ardından futbol camiası da tek yürek oldu.

Depremzedelere destek için düzenlenecek "Omuz Omuza" kampanyası canlı yayınında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.