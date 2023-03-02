Lise öğrencisi 16 yaşındaki Adile Naz Işık, Valilik koordinesinde geldiği kentte, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) yerleştirildi.

Milli takıma girmeyi hedefleyen Işık, 15 Yaş Altı Serbest Stil Erkek Milli Takım Teknik Sorumlusu babası Ali Işık'ın izinden yürümek için minderde ter döküyor.

Işık, küçük yaştan beri tekvando yaptığını belirterek, sonrasında babası Ali Işık'ın kendisini çalıştırmaya başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Işık, güreşe bu yıl başladığını anlattı. Işık, depremin ardından Trabzon'a geldiğini ifade etti.

"Türkiye Şampiyonası 5 Mart'ta olacaktı. Depremden dolayı ileri bir tarihe ertelendi, ona hazırlanıyordum. Depremin yaralarını sardıktan sonraki hedefim ilk başta Türkiye'de dereceye girmek, sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Devamının gelmesini istiyorum. Babamla bu sporu uzun süreli düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Işık, babası ile çalışmanın çok güzel olduğunun altını çizdi.

"Babam şu an Kahramanmaraş'ta. Bizim evimizde bir odamız vardı, yerde minderler döşeliydi. Babamla her gün orda çalışıyorduk, güzeldi yani."

Işık, antrenmanların güzel geçtiğini, günde çift antrenmanla hedefe doğru giden yolda ter döktüğünü sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

"Gelecekte çok daha güzel başarılar elde edecekler"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, depremlerin ardından TOHM'a 4 sporcu yerleştirildiğini söyledi. Arıcıoğlu, deprem bölgesinden gelenlerden 2'sinin milli sporcu, 2'sinin de milli sporcu adayı olduğunu belirtti.

"Kahramanmaraş'ta depremi yaşamışlar. Şükürler olsun ailelerinde de bir şey yok. Geldiler, onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. İnşallah gelecekte çok daha güzel başarılar elde edecekler, ben buna inanıyorum."