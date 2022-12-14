Fransa ile Fas, Al Bayt Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetti. Katar'daki Dünya Kupası'nda ikinci finalist belli oldu.

Son Dünya şampiyonu Fransa iki golle adını finale yazdırdı. Fransa'yı finale taşıyan golleri 5. dakikada Hernandez ile 79. dakikada Randal Kolo kaydetti.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, bu maçta kalesinde iki gol birden gördü.

Öte yandan Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maç sonra yenildi. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi Fas, bu maç öncesi İspanya ve Portekiz elemişti.

FAS YIKILDI, FRANSA YİNE FİNALE GİTTİ!



İŞTE FRANSIZLARIN FİNAL SEVİNCİ pic.twitter.com/10ubJ9dhmm — TRT Spor (@trtspor) December 14, 2022

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaştı. Ekipler turnuva dışında ise 5 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Fransa kazandı, 2'si berabere sonuçlandı.

Bu turu geçen Fransa, Arjantin ile 18 Aralık Pazar günü saat 22.00'de Lusail Stadı'nda final mücadelesi verecek.

Maçı kaybeden Fas ise Hırvatistan ile 17 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de Uluslararası Halife Stadı'nda üçüncülük maçına çıkacak.

Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann'ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sol çaprazda topu önünde bulan Theo Hernandez, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0.

10. dakikada Ounahi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lloris soluna uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

17. dakikada Konate'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Giroud'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Fransa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Tchouameni'nin ara pasında Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı El Yamiq kale alanında uzaklaştırdı.

Tchouameni, önünde bulduğu topu bu kez ceza sahasındaki Giroud'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44. dakikada Fas beraberlik golüne yaklaştı. Sağdan Ziyech'in kullandığı kornerde Giroud'dan seken topa El Yamiq'in ceza sahası içinde yaptığı röveşatada kaleci Lloris'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başından itibaren Fransa kalesini ablukaya alan Fas, ceza alanına tehlikeli geldi ancak rakip savunmayı bir türlü aşamadı.

Turnuva boyunca ilk kez bu kadar baskı altında kalan Fransa, 70. dakikada Dembele ile sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Griezmann'ın serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Thuram'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

76. dakikada seri çalımlarla Fransa ceza alanına giren Hamdallah, müsait pozisyonda vurmakta gecikince, Kounde araya girerek topu uzaklaştırdı.

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Mbappe'nin dört Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı ve Fransa 2-0 öne geçti.

Kalan bölümde oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini aldı.

Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Fransız futbolcular da Faslı oyuncular ve teknik direktör Walid Regragui'nin yanına giderek rakiplerini teselli etti.

Mücadeleyi 68 bin 294 futbolsever tribünden takip etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Fransa'nın yarı final yolu

D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Fas'ın yarı final yolu

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Al Bayt

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele (Dk. 79 Kolo), Griezmann, Mbappe, Giroud (Dk. 65 Thuram).

Fas: Bono, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss (Dk. 21 Amallah (Dk. 78 Ezzalzouli)), Mazraoui (Dk. 46 Attiyat), Amrabat, Ounahi, Ziyech, En Nesyri (Dk. 66 Hamdallah), Boufal (Dk. 67 Aboukhlal).

Goller: Dk. 5 Hernandez, Dk. 79 Randal Kolo (Fransa)

Sarı kart: Dk. 27 Boufal (Fas)