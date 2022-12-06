Dünya Kupası'nda son 16 tur maçları oynandı. Çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı da netleşti.

Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:

9 Aralık Cuma

Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya

Saay 22.00 Hollanda-Arjantin

10 Aralık Cumartesi

Saat 18.00 Fas-Portekiz

Saat 22.00 İngiltere-Fransa

Tüm maçlar TRT 1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak.

