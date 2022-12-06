Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 00:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Dünya Kupası'nda son 16 tur maçları oynandı. Çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı da netleşti.
Yarı finale yükselmek için mücadele edecek 8 takımın eşleşmeleri şöyle:
9 Aralık Cuma
Saat 18.00 Hırvatistan-Brezilya
Saay 22.00 Hollanda-Arjantin
10 Aralık Cumartesi
Saat 18.00 Fas-Portekiz
Saat 22.00 İngiltere-Fransa
Etiketler: Arjantin Brezilya Dünya Kupası Fas Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere Katar Portekiz
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