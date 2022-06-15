2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemeleri 3'üncü tur grubunda 4'üncü sırayı alan Kosta Rika ile Okyanusya elemelerini geçen Yeni Zelanda, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Joel Campbell'ın 3'üncü dakikada attığı golle galibiyete ulaşan Kosta Rika, Katar 2022 vizesi alan son takım oldu.

Kosta Rika, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Japonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek.