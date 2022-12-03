Maç sırasında yaptığı hareketle "La'eeb"e benzetilen ve videosu milyonlarca izlenen Al Thani açıklamalarda bulundu.

Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde videosu hızla yayılan Al Thani, dünyanın çok farkı yerlerinden gelen destek mesajlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

"Kızgın Prens" ve "Üzgün ​​Prens" başlıklarıyla videosu paylaşılan Al Thani, bu şekilde ünlü olmayı beklemediğini ifade etti.

Özellikle Çinli, Japon ve Arap futbolseverlerden destek mesajları aldığını aktaran genç Katarlı, Çinli sosyal medya uygulaması Tik Tok'tan hesap açması yönünde bir mail aldığını da dile getirdi.

"Hayal kırıklığı yaşıyordum"

Abdurrahman, Katar'ın beklentilerin altında kalan performansından dolayı verdiği tepki sırasındaki, yüz ifadesi ve kıyafetinin "La'eeb"e benzetildiğini söyledi.

"Katar'ın performansından dolayı üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı yaşıyordum. Milli takımımızdan tabii ki çok daha iyi bir oyun bekliyordum. Onlardan hep beklentimiz yüksek. Bu hareket de kendiliğinden bir anda oldu ve kameralara yansıdı. Özellikle Çin'de bu kadar ilgi görmem beni şaşırttı. Gelen istekler üzerine Tik Tok hesabı açtım ve videonun görüntülenme sayısı çok kısa sürede 15 milyonu geçti. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu görüntü ilk olarak Çin medyası tarafından dağıtıldı ve büyük ilgi gördü. Ardından Japon medyası görüntümü kullandı."

Katarlı genç, videonun sosyal medyada dolaşmasından akrabalarının telefonlarıyla haberdar olduğunu dile getirdi.

"Başta bunun basit bir ilgi olduğunu, kısa sürede geçeceğini düşünüyordum ancak video hala en çok izlenenler listesinde yer almaya devam ediyor. Tabii ki bundan Çin'in nüfusunun büyüklüğünün de katkısı olduğunu düşünüyorum."

"Katar'ın kültürünü ve medeniyetini tanıtacağım"

Abdurrahman, "Süper yetenekli futbolcu" anlamına gelen ve geleneksel Arap kıyafetlerinden esinlenilerek ortaya çıkarılan La'eeb'e benzetilmenin gururunu yaşadığının altını çizdi.

"La'eeb, Arap kültür mirasını ve geleneklerini temsil ediyor. Bu şöhretten yararlanarak ülkem Katar'ın kültürünü ve medeniyetini tanıtacağım. Bana verdikleri destek için herkese teşekkür ederim."

Abdurrahman, son olarak Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın heyecanını yaşamak için herkesi ülkesi Katar'a davet etti.

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Katar; Ekvador, Senegal ve Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Grup maçlarının tamamlandığı Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak.