Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada bugün, kadınlar ve erkekler kaykay ve hız kızağı final yarışmaları gerçekleştirildi.

Kadınlar hız kızağı kategorisinde birinci Julie Erz, ikinci Elchja Minne olurken kaykay kategorisinde ise birinci Grace Wong, ikinci Myrjam Weıssschu, üçüncü Jasmin Hanelraef oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkekler hız kızağı kategorisinde birinciliği Kolby Parks, ikinciliği David Frega, üçüncülüğü Abdil Maduzan, kaykay kategorisinde birinciliği Yanis Markarıan, ikinciliği Gergore Schuab, üçüncülüğü Diego Panlelet elde etti.

Yarışlar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

[Fotoğraf: AA]