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Spor
AA 21.07.2023 12:07

Dünya Eskrim Şampiyonası İtalya'da başlıyor

Dünya Eskrim Şampiyonası, 22 Temmuz Cumartesi günü İtalya'da ön eleme karşılaşmalarıyla başlayacak.

Dünya Eskrim Şampiyonası İtalya'da başlıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 22-30 Temmuz tarihlerinde Milano şehrinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'yi epe, kılıç ve flöre branşlarında 19 milli sporcu temsil edecek. Ön eleme maçları sonrası ana tabloda mücadele edecek sporcular belirlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda epe branşında Aleyna Ertürk, Berra Sonyüksek ve Hilmi Taha Ekenler, kılıçta Muhammed Anasız, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman, Enver Yıldırım, Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla Çiçek, flörede ise Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Lal Ertün, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel, Alp Eyüpoğlu ve Alp Tuna Korkmaz temsil edecek.

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