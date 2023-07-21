Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay satrancın sosyal hayata katkısını değerlendirdi

Gülkız Tulay, satrançta gelinen nokta, projeler, Cumhuriyet'in 100. yılı ve 57. kez kutlanan 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tulay, Dünya Satranç Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade etti.

"Alt liglerimizi tamamladık. Türkiye Satranç 1'inci Ligi'nde 19 takımımız, 2'nci Ligi'nde ise 32 takımımız mücadele etti. Hemen arkasından Denizli'de Kulüpler Şampiyonası başladı ve 22 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek."

Tulay, lisanslı sporcu sayısında diğer federasyonlardan "yıllardır açık ara" önde olduklarını söyledi.

Gülkız Tulay, federasyon bünyesinde 1 milyon 200 bin lisanlı sporcularının bulunduğunu ve bu konuda 1 milyonu aşan ilk ve tek federasyon olduklarını vurguladı.

"Satranç bir spordan daha fazlası. Elbette sportif olarak bütün birimleri içinde barındırmakla beraber, daha çok gençlerimize, yetişkinlerimize hayatla adaptasyon kapsamında, gerek akademik gerek, sosyal hayattaki başarı noktasında müthiş katkı sağlayan bir spor branşı."

Tulay, satranç sporcularının akademik anlamda da başarılı olduklarına dikkati çekti.

"LGS'de sporcularımızın çoğu 500 tam puan yaptı. Türkiye'nin sınavla alan en iyi liselerine yerleştiler. Satranca ara vermeden sporcularımız istedikleri okula girebiliyor. Satranç için sınav dönemi özellikle dersler için kaybedilen değil kazanılan zaman."

Tulay, satranç bursuyla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan sporcularının olduğunu dile getirdi.

"Satrancı bırakmıyorlar ve takımlara girip üniversitenin adını yukarıya taşıyorlar. Gittikleri yerde satranç sayesinde daha fazla var oluyorlar ve akademik kariyerlerine devam ediyorlar. Satrancın akademik hayata katkısını fark ediyorlar. Üniversiteler de bunu fark ediyor. Liseyi, üniversiteyi kazanmalarında satrancın katkısının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Vakıf üniversitelerinde satranç bursuyla okuyan ciddi sayıda sporcumuz var. Hem federasyon, hem sporcu ve ailesi hem de ilgili üniversiteler açısından güzel bir durum."

100. yıl hamlesi

Gülkız Tulay, satranca katkının "toplumsal faaliyet" olduğuna vurgu yapan, Cumhuriyet'in 100. yılı için de projelerinin olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyetin 100. yılında çok özel projeler hazırlıyoruz."

Tulay, Kahramanmaraş merkezli depremler etkinliklerle yıla başlayamadıklarını ancak sportif faaliyetlerin düzenlenmesiyle 100. yıl hamlesini başlattıklarını ifade etti.

"Aslında tarih ve yer olarak çok güzel başlangıç oldu. 19 Mayıs'ta Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nı Samsun'da, 100. yılın hamlesini başlatmış olduk ve her etkinliğimizde her turnuvamızda bunu kullanıyoruz."

Tulay, sporcuların 100. yıl hamlesini çok benimsediğini ve konuşmalarında sürekli kullandıklarını vurguladı.

"Cumhuriyet için, satranç için, ülkemiz için varız diyorlar. Bu değerleri satrançla bütünleştirmeleri ve bunu söylerken o ruhu, o heyecanı, gördüğümüzde diyoruz ki bu proje son derece güzel proje ve çocukların bunu hissedebiliyor, yaşıyor olmaları son derece özel bir durum. 29 Ekim haftası 100. yıl hamlesiyle ilgili çok önemli geçecek. Öncesinde başlayacağız ve 29 Ekim haftasında son derece güzel bir turnuvayla da taçlandırmayı düşünüyoruz. Cumhuriyet Kupası olacak, 100. yılın kupası olacak."