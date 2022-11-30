DSİ Karadenizspor'un teknik sorumlusu Nuri Yılmaz, sezon başındaki hedeflerinin üst sıralar olduğunu ve adım adım bu hedefleri yolunda ilerlediklerini belirtti.

Yılmaz, yarışmacı bir takım olmak, Trabzon ve Türk futboluna gençler kazandırmak istediklerini ifade etti.

"Kulüp yapısının antrenörlüğe bakış açımızla duruşumuz ve hedeflerimizle örtüşmesi sonucunda bu sezon için anlaşma sağladık. Kulübün altyapıya verdiği değer bizim için çok önemli, benim de çalıştırıcı olarak genç oyunculara karşı hassasiyetim var, onları A Takım düzeyinde oynatıp profesyonelliğe geçişine yarar sağlamak, bunu da yarışırken yapmak istiyorum."

Yılmaz, daha önce görev yaptığı takımlarda profesyonel liglere oyuncular kazandırdıklarını anlattı.

"Gerçekten çok önemli ve de zor geçen sene çalıştığım kulüpte ilk kez A Takım oynattığım ve şu an profesyonel olan 2 oyuncum var. Onlar da 18 yaşında. Karakterimizde hep zor olanı seçmek var. Çünkü zor olan işler en değerli işlerdir. Ben ve ekibim daha önce çalıştığım kulüplerde olduğu gibi burada da o çizgiyi devam ettirmek amacındayız. Takımımızda bu sezon sonunda profesyonel olabilecek genç oyuncularımız var, mümkün olduğunca onlara bu şansı veriyoruz."

Yılmaz, Çarşıbaşı Belediyespor karşısında 1-0 galip gelerek önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini belirtti.

"İki takım için de önemli mücadeleydi. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. Sonraki bölümde orta sahada rakibe tepki veremedik. Bölüm bölüm baskı yesek de devreye 1-0 önde girdik. 2. yarı 1-2 pozisyonun dışında pozisyon vermesek de istediğimiz oyun kurgusunu gerçekleştirmekte zorlandık. Buna rağmen gol ve goller atacağımız pozisyonlar üretsek de bunları değerlendiremedik. 1-0 da olsa kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Bize her an destek veren yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. Liderliğimizi sürdürerek hedefimize varmak istiyoruz."

Yılmaz, önlerinde Arhavispor ile oynayacakları karşılaşmanın bulunduğunu dile getirdi.

"Alt sıralarda bulunan, lige istediği gibi başlayamayan, önemli bir camiası olan Arhavispor ile karşılaşacağız. Rakibin büyüğü küçüğü yok, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Umut ediyorum ki moral motivasyonumuzun yüksek olduğu bu dönemde sahamızda kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Pazar günü saat 13.00'de Trabzonlu futbol severleri Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda karşılaşacağımız Arhavispor müsabakasına davet ediyorum."