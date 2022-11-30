Federasyon ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında 14 Haziran'da iş birliği protokolü imzalanarak, 35 ildeki denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışma başlatıldı.

"Benim Hamlem Benim Geleceğim" adı verilen ve ağustosta uygulamaya konulan proje kapsamında "Satranç hayatın ta kendisi" sloganıyla eğitimlere başlandı.

Dezavantajlı 12-18 yaşlarındaki çocuklar ile kadınların hayatına dokunmak için başlatılan proje çerçevesinde ilk etapta 206 çocuk, 76 kadın ve 405 personel olmak üzere 687 kişiye satranç eğitimi verildi.

Projeyle çocukların satranç sayesinde, çok yönlü düşünme becerisi edinerek, hayata satranç felsefesi ışığında bakabilmeleri, doğru hamlelerle hayatlarında yeni pencere açabilmeleri amaçlanıyor.

Kadınlara da sporcu olabilmelerinin yanı sıra satranç sporunda antrenörlük veya hakemlik gibi farklı kariyer çizmeleri için imkan sunulacak.

"Kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri spor branşı olsun istedik"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, federasyon olarak insan hayatına dokunan önemli projeler hazırladıklarını belirterek, projelerin özellikle sürdürülebilir olmasına özen gösterdiklerini söyledi.

"Yeni Hayata Bir Hamle Projesi'ni 2016'da hayata geçirerek 30 ceza infaz kurumunda 40 satranç sınıfı açtıklarına dikkati çeken Tulay, kurum personeline satranç eğitimleri vererek çok sayıda çocuğun satranç sporuyla tanışmasını sağladıklarını ifade etti.

Tulay, projenin devam ettiğini belirtti.

"Denetimli serbestlik kapsamındaki çocuklarımıza ve kadınlarımıza satranç öğretmek için şimdi de 'Benim Hamlem Benim Geleceğim Projesi'ni başlattık. Projenin tanıtımını yeni yaptık. Öncelikle suça sürüklenmiş çocuklara yönelik bir çalışma. Denetimli serbestlik kapsamında, suça sürüklenen çocuklarımız ve yükümlü kadınlarımız, satrançla yeni bir hayata hamle yapacak. Kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri spor branşı olsun istedik. Hedefimiz, yeni hayata satrancı öğrenerek geçmelerini sağlamak."

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde satranç sınıfları oluşturarak, antrenörler tarafından eğitimlerin verildiğini ifade eden Tulay, projenin sürdürülebilir olduğunu ve uzun yıllar devam ettirmek istediklerini söyledi.

Tulay, projeyi İş Bankasının desteğiyle yürüttüklerini belirtti.

"Türkiye'nin neresinde denetimli serbestlik alanları varsa biz oralarda satranç sınıfları açarak, eğitmenler yetiştirerek, çocuk ve kadınlarımıza satrancı öğretiyoruz."