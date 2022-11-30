Galatasaray, Sergio Oliveira'nın boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Ayak bileğinden sakatlanan Portekizli futbolcunun, 1 ila 1 buçuk ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışılan Oliveira'nın alternatiflerini hazır tutmayı planlıyor. Galatasaray, lige verilen arada oynayacağı hazırlık maçlarında bu bölgede Midtsjö ve Berkan'ı deneyecek.

Dünya Kupası sonrası Torreira'nın takıma katılmasının ardından, bu iki isimden biri Uruguaylı futbolcunun partneri olacak. Teknik direktör Okan Buruk, tecrübesi nedeniyle Juan Mata'yı da bu bölgede kullanabilecek.

Galatasaray, ayrıca Yusuf Demir'i sezonun geri kalanında takıma adapte etmek istiyor. Şu ana kadar genç futbolcudan yeterince yararlanamayan sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarını fırsat olarak görüyor.

Kamp sonrası 19 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın önemli hücum kozlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.