Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki yol haritası şekilleniyor. Siyah beyazlılar, kadroya takviye yapmak için öncelikle bazı futbolcularla yollarını ayıracak.

Beşiktaş yönetimi, 14 yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle önce bu sayıyı azaltacak. Montero’nun, kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

Siyah beyazlılar, şu ana kadar bekleneni veremeyen Dele Alli ile yollarını ayırmayı düşünmüyor. İngiliz futbolcunun, son günlerdeki çalışma azmi teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Kaan transferinden vazgeçildi, Nwakaeme ve Ziyech gündemde değil

Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın transferinden ise vazgeçti. İtalyan ekibi Sassuolo'nun milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istemesi üzerine transfer görüşmeleri kesildi.

Son dönemde ismi siyah beyazlılarla anılan Nwakaeme ve Hakim Ziyech de gündemde değil.

N'Koudou için adım atılacak

Diğer yandan yönetim, N'Koudou'nun sözleşmesini uzatma konusunda aceleci davranmayacak. Yazın kontratı bitecek Kamerunlu futbolcunun form durumu yönetimin kararını belirleyecek.

N'Koudou ligin ikinci yarısında istikrarlı ve başarılı bir dönem geçirirse sözleşme yenilemek için adım atılacak. Aksi durumda ise Beşiktaş, Kamerunlu futbolcuyla vedalaşacak.