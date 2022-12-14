Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kampa girdi
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Gaziantep'te kampa girdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi" kapsamında destek verdiği son Avrupa şampiyonu ve dünya 3'üncüsü Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Napoli kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında kampa girdiler.
Milli takımın kampı, 21 Aralık Çarşamba günü sona erecek.
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