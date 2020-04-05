Dorukhan Toköz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım. Bugün de dünyanın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat ne para talebim olur. Başka bir şey de konuşmam." ifadelerine yer verdi.

"Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı." diyen milli futbolcu, "A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." değerlendirmesinde bulundu.

Dorukhan Toköz'ün menajeri yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile sözleşme yenileme konusunda bir sonuca varılmadığını ve ocak ayında görüşmelerin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, futbolcuları Dorukhan Toköz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak oyuncunun menajerine tepki gösterdi.

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz hakkında son günlerde kamuoyunu meşgul eden haber ve açıklamalar nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz ile sözleşmemizin bitmesine neredeyse 1,5 yıl varken, özellikle ülke olarak böyle zor dönemlerden geçerken yapılan haberleri ve verilen demeçleri manidar bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte tek düşüncemiz ağır bir sakatlık yaşayan futbolcumuzun bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatması ve hazır bir şekilde tekrar formamızı ve milli formayı terletmesidir."

"Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır." diyen Torunoğulları, şunları kaydetti:

"Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır. Futbol ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken, kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni oluşturup asırlık çınar kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir. Kendileri bu durumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu şekilde kurmuş olsa da bizim böyle bir çalışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Dorukhan'ın kulübümüze ve milli takıma uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum."