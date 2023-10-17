Dört büyüklerden ayrılan futbolcular eski günlerini arıyor

Süper Lig’de gösterdiği performansla adından söz ettiren futbolcular Enner Valencia, Nicolo Zaniolo ve Nathan Redmond’ın yanı sıra inişli çıkışlı bir performans sergileyen Joao Pedro ile Maxi Gomez, transfer oldukları ekiplerde eski günlerini mumla arıyor.

Türkiye'de gol kralı olmuştu

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia, sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarda 48 maçta 33 gol atma başarısı göstermişti.

Ligde attığı 29 golle ‘Krallık’ tacını giyen 33 yaşındaki futbolcu, sene sonunda sözleşmesi bitince takımdan ayrılmıştı.

Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Internacional ile anlaşan Valencia, yeni takımında gol bulmakta sorun yaşıyor. Tecrübeli forvet, Brezilya ekibinde çıktığı 17 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Zaniolo, Pedro, Redmond ve Gomez siftah yapamadı

Galatasaray’ın geçen sezon devre arasında takıma dahil ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, sezon başında Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya kiralanmıştı. 24 yaşındaki forvet, İngiliz ekibinde 10 maça çıkarken gol veya asist yapma başarısı gösteremedi. Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 11 maçta 5 gol, 1 asist kaydetmişti.

Fenerbahçe’ye geçen sezon İtalyan ekiplerinden Cagliari’den transfer olan Brezilyalı forvet Joao Pedro, sezon başında Brezilya Serie A Ligi takımlarından Gremio’ya kiralanmıştı. Geçen sezon sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 gol, 1 asist üreten 31 yaşındaki futbolcu, Gremio formasıyla geçen sezonu aradı. Pedro, yeni takımıyla 9 maça çıkarken yalnız 1 asist yapabildi.

Geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond, siyah-beyazlı kulübün bütün uğraşlarına rağmen Türkiye’de kalmamış yeniden Premier Lig’e dönmüştü. Yeni sezonda Burnley formasını giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, İngiliz ekibinde forma giymekte sorun yaşıyor. Redmond, yalnızca 4 kez Burnley formasını terletirken gol veya asist üretemedi.

Trabzonspor’da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Maxi Gomez de bordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra skor yapamadı. Uruguaylı forvet, İspanyol ekibi Cadiz ile 7 maça çıkarken henüz gol veya asistle tanışamadı. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta 7 gol, 5 asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye’deki günlerinden uzakta bir performansla kariyerine devam ediyor.