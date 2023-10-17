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Spor
DHA 17.10.2023 11:04

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan: Temiz futbol en büyük idealimizdir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların karşısında duracaklarını belirterek, temiz futbol en büyük idealleri olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan: Temiz futbol en büyük idealimizdir
[Fotograf: DHA]

Başkan Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 211'inci sayısına açıklamalarda bulundu. Bordo mavili kulübün yaşadığı haksızlıklara değinen Doğan, temiz futbol, adalet, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Adaletin sağlanmasında da önder"

Başkan Doğan, Trabzonspor'un camiasıyla bir olduğunu belirtti.

"Bu büyük kulüp geçmişte parçalarını birleştirerek bütün olmuştur. Bir değerler manzumesine sahiptir. Ne eksik ne de fazla, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımıdır. İstanbul saltanatını yıkmış, şampiyonluklara uzanmış, sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır."

"Mücadelemizi verdik, vermeye devam edeceğiz"

Doğan, "Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz ‘adalete’ çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında; adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. Temiz futbol en büyük idealimizdir." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz borçsuz Trabzonspor"

Başkan Doğan, yakın zamanda yeni sponsorluklar ve projelerin hayata geçeceğini belirtti.

"Ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attık, devamını da getireceğiz. Zorlu bir sürecin içerisinden geçsek de kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Yakın gelecekte yeni sponsorluklar ve projeleri hayata geçirerek ciddi bir geliri yine kulübümüze kazandıracağız. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor."

"Sahadaki hedefimiz sürdürülebilir başarı"

Ertuğrul Doğan, ekonomik istikrarın yanında başarıyı da hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sahadaki planlamamızı da aynı paralelde yürütmeye çalışıyoruz. Bazen talihsiz sonuçlar alsak da bunu düzeltecek akla ve tecrübeye sahibiz. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Sahadaki hedefimiz de sadece tek sezonluk değil, sezonlara yayılacak organizasyonuyla sürdürülebilir başarıya sahip olacak Trabzonspor’dur."

"Ayrılmayalım, birleşelim"

Camiaya bu süreçte birlik ve beraberlik mesajı veren Doğan, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Parçalanmamalıyız, bütün olmalıyız. Hepimiz Trabzonspor’un gölgesindeyiz ve bu kulübü dert edinenleriz. Şunu iyi bilin ki, birlikteliğe geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim."

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Ertuğrul Doğan Süper Lig Trabzon Trabzonspor
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