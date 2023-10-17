Modern pentatlonun Los Angeles 2028'de yer almasında Türkiye katkısı

Çakır, biniciliğin yerini engel parkurunun alması kaydıyla modern pentatlonun, Los Angeles 2028'de de olimpik programda yer almasına ilişkin IOC kararını değerlendirdi.

Çakır, kararın taraflarınca memnuniyetle karşılandığını belirtti.

"IOC’nin, biniciliğin yerine yeni bir disiplin getirilmesi konusunda uzun zamandır beklentisi vardı. Bu nedenle Los Angeles’taki durumumuz askıya alınmıştı. Beklediğimiz bir karardı. Bu, sporcularımızdan kulüplerimize, antrenörlerimizden hakemlerimize, fizyoterapistlerimize, psikologlarımıza ve masörlerimize kadar tüm modern pentatlon camiasında yeni bir motivasyon ve yeni bir heyecan uyandırdı. Tesisleşmeye yönelik geliştirdiğimiz bir takım projeleri, pentatlondaki değişiklik nedeniyle askıya almıştık. Bu karar, modern pentatlona yönelik tesisleşme yatırımlarının da önünü açacak."

Çakır, 110 yıllık modern pentatlonun revizyonuna yönelik Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) uzun süre önce başlattığı yeni disiplin seçimi sürecine, diğer ülke federasyonları gibi TMPF'nin de katkıda bulunduğunu hatırlattı.

"Binicilik yerine getirilen engel parkurunun ilk testini, 2022 yılında Ankara Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirdik. Ardından İstanbul’da 2023 yılı içinde engel parkuru disiplinin de dahil edildiği ilk Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası ve ilk Dünya 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. UIPM’in engel parkuru disiplinini de içeren gözlem etkinliği olarak bildirdiği Dünya 19 Yaş Altı Şampiyonası, IOC ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) gözlem heyetinin de katılımıyla gerçekleştirildi. IOC gözlem heyeti de organizasyona ilişkin bir rapor hazırladı ve yeni modern pentatlon branşına yönelik pozitif bir değerlendirme yaptı. Dolayısıyla ülke olarak yeni modern pentatlon sürecine, tüm modern pentatlon camiası olarak ciddi katkılar koyduk. Süreç içinde IOC’nin aldığı kararda Türkiye’nin yaptığı çalışmaların etkisi büyük."

UIPM Başkanı Klaus Schormann'ın kendisini telefonla arayarak katkılarından ötürü teşekkür ettiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Geçen hafta UIPM Başkanı Klaus Schormannile telefon görüşmesi yaptık. Sayın Schormann, sürecin bu noktaya gelmesinde sunduğumuz katkılardan ötürü bizlere teşekkür etti. Tüm bu övgüyü, çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Türkiye modern pentatlon camiası olarak bu sporun tarihinde önemli bir yere sahip olan süreçte oynadığımız rolün ne denli önemli olduğunun bir göstergesi. Bu, tüm camiamız açısından gurur verici. Tüm modern pentatlon camiası için hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hedefimiz, modern pentatlonu engel parkuru disiplinini de içeren bir tesise kavuşturmak olacak.”