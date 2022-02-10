Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, Yukatel Kayserispor'u yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. 5 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı planlıyor.

Galatasaray, aynı zamanda Domenec Torrent yönetimindeki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. İspanyol çalıştırıcı ile 4 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar; 3 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.

59 yaşındaki teknik adam, zorlu mücadele öncesinde taktik antrenmanlarla 11'ini netleştirmeye çalışıyor. Torrent'in 2 yardımcısı; Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadığı maçı statta analiz etti.

Galatasaray'ın, zorlu mücadeleye 4-2-3-1 formatı ile çıkması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda kalede İnaki Pena olacak.

Sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Van Aanholt görev yapacak. Stoper ikilisinde ise Marcao ve Nelsson’un forma giymesine kesin gözle bakılıyor.

Teknik heyet, Yukatel Kayserispor maçında Berkan ve Taylan'ı kulübeye çekmeyi düşünüyor. Savunmanın önünde yeni transfer Erick Pulgar ile Cicaldau yer alacak.

Ofansif orta saha pozisyonunda ise Domenec Torrent farklı bir tercih üzerinde duruyor. İspanyol çalıştırıcı Halil'i 10 numara olarak görüyor ve genç oyuncuya forvet arkasında şans tanıyabilir.

Hücum hattında sol kanatta Kerem, sağ kanatta ise Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. Galatasaray'da, Yukatel Kayserispor maçında en uçta ise Bafetimbi Gomis olabilir.