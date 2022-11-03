Çavuşoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, "Milletimize Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları armağan ederek bayrağımızı zirveye taşıyan Ampute Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Daha nice zaferlere." ifadelerini kullandı.