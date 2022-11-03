Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabulüne ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Milletimize Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları armağan ederek bayrağımızı zirveye taşıyan Ampute Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Daha nice zaferlere." ifadelerini kullandı.
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