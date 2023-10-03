Devler Ligi'nde Galatasaray Manchester United'a konuk oluyor

Old Trafford Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

8. kez karşı karşıya gelecekler

Taraflar bugüne kadar 7 kez karşılaştı. İngiliz ekibi, 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray 1 kez kazanabildi. 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Manchester United sezona iyi başlamadı

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden İngiliz ekibi, toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, ​​​​​​​Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor