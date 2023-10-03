Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER/AA 03.10.2023 20:45

Devler Ligi'nde Galatasaray Manchester United'a konuk oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, Manchester United deplasmanında mücadele edecek.

Devler Ligi'nde Galatasaray Manchester United'a konuk oluyor

Old Trafford Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

8. kez karşı karşıya gelecekler

Taraflar bugüne kadar 7 kez karşılaştı. İngiliz ekibi, 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Galatasaray 1 kez kazanabildi. 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Manchester United sezona iyi başlamadı

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Devler Ligi'nde yaptığı tek maçı kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Sahasında çıktığı son 2 lig maçını kaybeden İngiliz ekibi, toplamda 10 gol atıp, 15 gol yedi.

Manchetser United, Premier Lig'de 1989-1990 sezonundan sonra kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

İLK 11'LER

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Hannibal, Bruno Fernandes, ​​​​​​​Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

ETİKETLER
Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi UEFA
Sıradaki Haber
Konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 453 yurt yönetim personeli alacak
21:55
ABD polisi Ermenilerin Türk diplomatlara saldırısına ilişkin detayları TRT Haber'e açıkladı
21:38
Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
21:31
Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil
21:35
Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 16 hedef imha edildi
21:01
Trump "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ