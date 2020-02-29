Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı lider Medipol Başakşehir'in bir puan gerisinde kapattı.

Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 10'unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

Hedef 8'de 8

Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Lemina sakat, Belhanda cezalı

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, yarın kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

Hamzaoğlu, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı

Başkent temsilcisinde Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

Gençlerbirliği'nin başında iyi bir performans ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa birden kazanma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olmuştu.