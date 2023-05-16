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Spor
DHA 16.05.2023 14:12

Depremzede milli yüzücü Tuna Erdoğan'ın gözü olimpiyat madalyasında

Milli yüzücü Tuna Erdoğan, Malatya'yı da etkileyen deprem sonrası geldiği Antalya'da spora ara vermedi. Erdoğan, dünya ikinciliği skorunu 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya ile süslemek istiyor.

Depremzede milli yüzücü Tuna Erdoğan'ın gözü olimpiyat madalyasında
[Fotograf: DHA]

Açık su yüzücüsü 16 yaşındaki Tuna Erdoğan, küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle voleybol sporuyla ilgilendi. Antrenörleri fiziki yapısının uygunluğu nedeniyle Erdoğan'ı yüzme sporuna yönlendirdi.

Attığı ilk kulaç sonrası yüzmeye tutkuyla bağlanan Tuna Erdoğan, 8 yılda çok sayıda başarı elde etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hint Okyanusu'nda dünya ikinciliği

45 altın, 20 gümüş, 5 bronz madalya kazanan Tuna Erdoğan, uluslararası şampiyonalarda madalya alabilmek için kulaç atmaya devam ediyor.

Aynı zamanda milli yüzücü olan Tuna Erdoğan, Seyşeller'de düzenlenen 2022 FINA Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katıldı.

Ay-yıldızlı sporcu, 5 kilometre 14-15 yaş kadınlar kategorisinde 51.56.80'lik derecesiyle dünya gençler ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Depremde evleri enkaza döndü 

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki enkaza dönen evlerinden yara almadan kurtulan Erdoğan ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Baba Zeki Erdoğan, hasarlı eve tekrar dönüp alabildiği kadar madalya ve kızının şahsi eşyalarını kurtardı.

Malatya'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Antalya'ya getirilen aile, bakanlığa ait yurda yerleştirildi. Erdoğan ailesi depremin geride bıraktığı olumsuz etkiyi unutmaya çalışıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hedef 2024 Olimpiyatları

Açık su yüzücüsü olduğu için kentin Konyaaltı Sahili'nde antrenman yapıp sonrasında denizde kulaç atan Erdoğan, günün büyük bölümünü burada geçiriyor.

Günde 5 saat yüzerek formunu korumaya çalışan milli yüzücü, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor. Yüzmeyi işi gibi gördüğünü aktaran Erdoğan, yüzmeye başladığında bu kadar başarı kazanacağını tahmin etmediğini de söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Erdoğan, Dünya ikincisi olduğu Hint Okyanusu'ndaki müsabakada 51 dakika, 56 saniye ve 80 saliselik skorla birinciliği 4 saniyeyle kaçırdığını anlattı.

"Deprem olduğunda evimizin yıkılacağını düşündüm. Tüm madalyalarım gözümün önünden geçti. Dışarı çıktık ve babam sonra eve gidip madalyalarımı aldı. Şimdi hedefim olimpiyatlarda madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırmak."

Antrenörler Turgay Demircioğlu ve Kaya Aksuoğlu'nun planlamasına göre çalışmalarını sürdüren milli yüzücü, yakından takip ediliyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Antrenör Aksuoğlu, “Çok sert antrenman yapıyoruz. Hedefimiz olimpiyat. İyi olacağını düşünüyor. Hedefe çok uzak değil. Şu an psikolojisi iyi" dedi. 

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