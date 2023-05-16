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Spor
DHA 16.05.2023 12:52

Büyük Kadın ve Erkekler Avrupa Judo Kupası Saraybosna’da yapılacak

Büyük Kadın ve Erkekler Avrupa Judo Kupası 20-21 Mayıs tarihleri arasında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılacak.

Büyük Kadın ve Erkekler Avrupa Judo Kupası Saraybosna’da yapılacak
[Fotograf: DHA]

25 ülkeden 117 kadın, 233 erkek sporcunun madalya mücadelesi vereceği Avrupa Judo Kupası'na, Türkiye Judo Milli Takımı 13 kadın, 11 Erkek sporcuyla katılıyor.

Avrupa Judo Kupası’nda tatamiye çıkacak sporcular şu şekilde:

KADINLAR: 48 kiloda Melisa Arslan, 52 kiloda Zeliha Cinci ve Nagihan Gül Bayraktar, 57 kiloda Eda Karademir, 63 kiloda Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan ve Ezgi Karademir, 70 kiloda Kübra Konuk ve Yağmur Naz Aydın, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kübranur Esir ve Mine Kalender.

ERKEKLER: 60 kiloda Emirhan Karahan, 66 kiloda Abdülaziz Kara ve Abdullah Berkin Özcan, 73 kiloda Talha Büyükeser, 81 kiloda Halil Çimen ve Niyazi Gökçen, 90 kiloda Can Güzel ve Ahmet Burak Çuhadar, 100 kiloda Feyyaz Yazıcı, +100 kiloda İbrahim Halil Özmen ve Furkan Güner.  

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