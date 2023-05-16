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Spor
AA 16.05.2023 11:59

VakıfBank sezonu iki kupayla kapatmanın peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Ayça Aykaç, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu iki kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

VakıfBank sezonu iki kupayla kapatmanın peşinde
[Fotograf: AA]

Geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyon olan VakıfBank, bu sezona da aynı hedefle girdi. 2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kaybeden, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi'ni ise üçüncü tamamladı.

Bu sezonki tek kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak elde eden VakıfBank, gözünü CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dikti.

VakıfBank'ın 27 yaşındaki liberosu Ayça Aykaç, hem geride kalan sezonu hem de Eczacıbaşı Dynavit ile 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'da yapacakları CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını değerlendirdi.

"Sezon bizim için çok zor başladı. Takımda çok fazla değişiklik oldu. Geçen sezon 5 kupanın hepsini almak herkeste büyük bir beklenti oluşturdu. Takımdaki değişiklikler olması o beklentiyi azaltmadı. Sezona beklediğimizden kötü başladık. Yeni oyuncuların takıma adapte olması zor bir süreçti ancak sezonun ortasına doğru adapte olduk ve takım olarak oynamaya başladık. Bu da istediğimiz hedeflere adım adım gitmemizi sağladı. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi finali var. İnşallah onu da alıp sezonu iki kupayla kapatmak istiyoruz."

"Kazanacağımızı düşünüyorum"

İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Süper Final'i kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Ayça Aykaç, mutlu sona ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti.

Milli voleybolcu, Sultanlar Ligi'ndeki 2 maçta Eczacıbaşı'na yenildiklerini, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise rakiplerini mağlup ettiklerini hatırlattı.

"Ligde sezonun başında çok iyi bir durumda değildik. Eczacıbaşı ile oynadığımız ilk maç sezonun 4 veya 5. maçıydı. Sezona tam adapte olamamıştık. İkinci maçta kaybetmemize rağmen kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Final maçında ne olacağını kimse bilemez. Tek maç üzerinden oynanacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Final oynamaya alışık bir takımız. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Takım olarak iyi bir performans sergileyerek kazanacağımızı düşünüyorum."

"Süper Final'in Türkiye'de oynanmasını çok isterdim"

Ayça, iki Türk takımının karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final müsabakasının Türkiye'de oynanmasını çok istediğini kaydetti.

Milli voleybolcu, "Bu finali Türkiye'de oynamayı ister miydin?" sorusuna, "Çok isterdim." yanıtını verdi.

Ayça, Türkiye'de voleybolun popüler bir spor olduğuna değindi.

"Türk halkı artık voleybolu çok biliyor ve izliyor. Bunda milli takımın da çok etkisi oldu. Salonlar doluyor. Çok keyifli maçlar yapıyoruz. Süper Final, Ankara'da veya İstanbul'da olabilirdi. Kupa Voley maçlarını İzmir'de oynadık. İnanılmaz bir seyirci vardı. Süper Final maçının Türkiye'de oynanmasını çok isterdim. Türk halkı gelsin ve bu voleybol şölenini hep beraber yaşayalım isterdim."

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