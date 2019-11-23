Süper Lig'de Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Oscar ve Murawski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Denizlispor puanını 14'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının 72. dakikasında hakem Halil Umut Meler Ç.Rizespor lehine penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR odasıyla konuşan Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken 86. dakikada Oscar'ın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçen Denizlispor, 90. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Murawski Denizlispor'un sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağladı.

Kaynak: TRT Spor