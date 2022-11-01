Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor'da Giray Bulak dönemi başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.
HOŞ GELDİN GİRAY BULAK!— Altaş Denizlispor (@Denizlispor) November 1, 2022
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Giray Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Giray Bulak’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz. #AltaşDenizlispor pic.twitter.com/YJhQzbXdbS
Etiketler: Denizlispor
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