Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel Denizlispor oldu. Evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti.

2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı.

Bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, Çaykur Rizesporlu futbolcular ise meslektaşlarını teselli etti.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Samudio kaydetti. Çaykur Rizespor puanını 45'e çıkarttı.

Kalan 3 maçta prestij mücadelesi verecek Denizlispor, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Ligin ilk yarısındaki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.

18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.

45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Özer Özdemir'in pasında topla buluşan Sagal'ın sağ çapraz pozisyondan attığı şutta top yandan auta gitti.

53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.

57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.

73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0.

90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.

Karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir (Dk. 63 Muhammet Özkal), Fabiano (Dk. 72 Sacko), Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Özgür Çek), Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Recep Niyaz), Diskerud (Dk. 87 Mesanovic), Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Melnjak), Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo (Dk. 68 Meriah), Fernando (Dk. 46 Michalak), Samudio, Remy (Dk. 46 Milan Skoda)

Gol: Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Fabiano, Dk. 81 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando, Dk. 77 Melnjak (Çaykur Rizespor)