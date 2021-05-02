Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Emirhan, 4 yıl önce okula gittiği bir sabah karşıdan karşıya geçmek için yayalar için yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada kırmızı ışıkta ilerleyerek kendisine çarpan bir araç nedeniyle yaralandı. Geçirdiği ameliyatlar, Emirhan'ın ayağını kurtaramadı.

Kazadan önce Beşiktaş'ın altyapısında oynayan ve Fenerbahçe'ye gitme planları yapan Emirhan'ın futbolcu olma hayallerini kaza kesintiye uğratamadı. Yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda top koşturan, defansı çok sevse de bu aralar forvet oynayan Emirhan'ın hedefi, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda 17 numaralı formayı giymek.

[Fotoğraf: AA]

Kazanın ardından yapılan haberi izleyen Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı Başkanı Osman Bozanlı'nın evine gelerek hayatla, kendisiyle barışık olmasını telkin ettiğini, ileride çok iyi bir futbolcu olabileceğini söylediğini, neler yapabileceğini ve ampute futbolu anlattığını aktaran Kargacı, şöyle devam etti:

"Öncesinde futbol oynuyordum, Beşiktaş'ın altyapısında oynamıştım. Fenerbahçe'ye gitmeyi düşünüyordum, gidemedim işte kaza gerçekleşti maalesef. Ama hayallerimde fazla değişiklik olmadı. Sahaya ilk geldiğimde bacağımda hala dikişlerim vardı. Onların futbol oynamasını izlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Ben de topa vurmayı istemiştim, vurmuştum da. Çok güzel bir şeydi benim için buraya gelmek. Benimle aynı duyguyu paylaşan insanlarla beraber olduğum için çok mutlu oldum."

[Fotoğraf: AA]

"Hem alıştım hem de çok da umurumda olmuyor"

Kargacı, yaklaşık 4 yıldır Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda yer aldığını belirtti. Kargacı, kendisini engelli biri olarak görmediğini söyledi.

"Hem alıştım hem de çok da umurumda olmuyor. İlk başlarda yabancılık oluyordu. Herkes yeni yeni öğreniyordu. Tabii ki utanıyorsun ama sonradan arkadaşların senin değişmediğini tam tersine daha güçlü olduğunu fark ediyor ve sana destek çıkıyor. Engelliliğin diz altı ve diz üstü de çok önemli. Benim diz altı olduğu için biraz şanslıyım, çok belli olmuyor. İnsanlar neredeyse fark edemiyorlar."

"Kaza benim için bir şey değiştirmedi"

Kargacı, defansı çok sevdiğini, ancak bu aralar forvet oynadığını belirtti.

"Benim hayatım futboldan ibaret. Tamamen futbolla yaşıyorum. Kazadan önce de aynıydı, daha profesyonel olmadığım için kendi yaşıtlarımla oynuyordum. Kaza benim için bir şey değiştirmedi. Futbolda kazadan önce neysem şu anda oyum. Futbol benim hayatım."

[Fotoğraf: AA]

"Milli takımda oynamak hedefim"

Kazadan önce futbolcu olma hayali kurduğunu ama çok fazla rakibi olduğu için Süper Lig'e çıkabileceğini düşünmediğini dile getiren Kargacı, hedeflerini anlattı.

"Milli takımda oynamak hedefim. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak, antrenör veya beden eğitimi öğretmeni olmak, oradan da kendi işimi kurmak istiyorum."

"Evde oturmayın, gelin spor yapın"

Emirhan Kargacı, kaza nedeniyle veya doğuştan engelli olanlara seslendi.

"Ben de hayatımın bittiğini, karardığını düşünmüştüm, sadece evde oturmak istiyordum, dışarı çıkmak spor yapmak istemiyordum. Ama futbol aşkı bunun önüne geçti. İlla futbol olması gerekmiyor, başka bir spor da olabilir. Evde oturmayın, gelin spor yapın, kendinizi bir spora adayın, hayatınızı boşu boşuna karartmayın."

[Fotoğraf: AA]

Emirhan'ın babası Ali Kargacı, Emirhan'ın futbolcu olma hayali kurduğunu belirtti.

"7 yaşındayken Beşiktaş'a götürdüm, 11 yaşındakilerle futbol oynattılar, çok başarılıydı. Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynamak nasip oldu. Emirhan'ın futbol oynaması için bir engel yok."

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Kargacı, birlikte İtalya'ya genç milli takım kampına gittiklerini, Emirhan'ın A milli takım antrenmanlarına çağırıldığını söyledi.

Kargacı, Emirhan'ın futbolda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Oğlumu, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nda görmek istiyorum." diye konuştu.