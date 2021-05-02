Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde başantrenör Zafer Aktaş'la yakaladığı 14 maçlık yenilmezlik serisiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almaya hak kazandı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek 84. ekip, Denizli de Süper Lig heyecanının yaşanacağı 25. kent olacak.

Play-off oynayacak 8 ekipten birinin daha ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde, play-off'ta yer alacaklar erteleme maçları ve son hafta müsabakalarıyla netleşecek.

İstanbul'dan 24 takım

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple ligde yer aldı.

Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir ile Bursa ve Mersin 3, Adana ile Gaziantep ve Konya (2), Afyonkarahisar, Aydın, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Zonguldak da birer takımla ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etti.

İllerini temsil eden takımlar

Ligde bugüne kadar yer alan kentler ve takımları şöyle:

Adana (2): Adana Demirspor, Güney Sanayi

Afyonkarahisar (1): Afyon Belediyespor

Ankara (16): Ankaragücü, Büyük Kolej, DSİ Spor (Suspor), Hacettepe Üniversitesi, Jandarmagücü, Karagücü, Muhafızgücü, Mülkiye, OGM Ormanspor, ODTÜ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, TED Kolejliler, Türk Telekom, Yenişehir, Ziraat Fakültesi

Antalya (5): Antalya Büyükşehir Belediyespor, Antalyaspor, Antbirlik, Kepez Belediye, Muratpaşa Belediye

Aydın (1): Kuşadası

Balıkesir (3): Bandırma Kırmızı, Banvit, Best Balıkesir

Bursa (3): Bursaspor, Oyak Renault, TOFAŞ

Edirne (1): Olin Edirne

Eskişehir (1): Eskişehir Basket

Gaziantep (2): Beslenspor, Gaziantep Basketbol

Giresun (1): Yeşilgiresun Belediyespor

İstanbul (24): Ülkerspor (Alpella), Anadolu Efes, Anadoluhisarı, Bahçeşehir Koleji, Bakırköyspor, Beşiktaş, Beykozspor, Büyükçekmece Basket, Darüşşafaka, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İTÜ, Kadıköyspor, Kurtuluş, Modaspor, Netaş, Ortaköy, Paşabahçe, PTT, İstanbul Taçspor, Tekelspor, İstanbul Yıldırımspor

İzmir (9): Aliağa Petkim, Altay, Altınordu, Bornova Belediye, Göztepe, Hilalspor, Pınar Karşıyaka, Petkimspor, Tuborg

Kayseri (1): Meysuspor

Kocaeli (1): NASAŞ

Konya (2): Konyaspor, Konyaspor Basket (Torku Konyaspor)

Mersin (3): Çukurova Sanayi, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor

Muğla (1): Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

Sakarya (1): Sakarya Büyükşehir Belediyespor

Samsun (1): Samsunspor

Tekirdağ (1): Büyük Salat

Trabzon (1): Trabzonspor

Uşak (1): Uşak Sportif

Zonguldak (1): Erdemirspor