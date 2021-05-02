Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Puanını 81'e yükselten siyah beyazlı ekip, son 3 hafta öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. .

İlk kez bir maçın ilk yarısında rakip filelere 5 gol atan Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetine ulaştı. Siyah beyazlılar, ligin ilk yarısında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etmişti.

Larin Beşiktaş tarihine geçti

4 kez fileleri sarsan Cyle Larin maça damga vurdu ve takımının en golcü futbolcusu oldu. 35 lig maçında 19 gole ulaşan Kanadalı oyuncu, kariyer rekoru kırdı.

6-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinde de 4 kez ağları sarsan Larin, Süper Lig tarihinde iki maçta 4 gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

Ghezzal asistlerine devam etti

Rachid Ghezzal ise asistlerine devam ediyor.

17 gol pası veren Cezayirli oyuncu, Avrupa’nin 5 büyük ligi ve Süper Lig’de Bayern Münihli Thomas Müller ile birlikte en fazla asist yapan iki futbolcudan biri oldu.

Rıdvan Yılmaz ilk golünü attı

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başına geçtiği günden beri Süper Lig’de en fazla galibiyet alan, en fazla gol atan ve en fazla puan toplayan teknik adam olarak öne çıktı.

Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz da, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.