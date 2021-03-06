Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakada Stephen Mallan'ın attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen Hugo Rodallega ve Recep Niyaz'la 2-1 üstünlük kuran Yukatel Denizlispor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Yeni Malatyaspor'un Benjamin Tetteh'le ikinci devrede beraberliği yakaladığı müsabakayı ev sahibi ekip, Hadi Sacko'nun golüyle 3-2 kazandı.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon geriye düştüğü müsabakalarda ilk kez galip geldi.

Bu skorla puanını 24'e çıkaran Yukatel Denizlispor, maç fazlasıyla MKE Ankaragücü'nü geçerek 19. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 31 puanda kaldı.

Rodallega 10. golüne ulaştı

Yeni Malatyaspor karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Hugo Rodallega bu sezon 10. golünü attı.

Recep Niyaz ise Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından bu sezonki 4. golünü Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Takımının son golünü atan Hadi Sacko ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yeni Malatyaspor'da Stephan Mallan bu sezon ikinci, Benjamin Tetteh de dördüncü golüne ulaştı.

Denizlispor'da 2 cezalı

Karşılaşmada sarı kartla cezalandırılan ve cezalı duruma düşen Muris Mesanovic ile Radoslaw Murawski gelecek hafta Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.