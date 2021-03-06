Yukatel Denizlispor'a üç puanı getiren golleri 31. dakikada Hugo Rodallega, 44. dakikada Recep Niyaz ile 80. dakikada Hadi Sacko kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 16. dakikada Stevie Mallan ve 77. dakikada Benjamin Tetteh ağlarla buluşturdu.

Küme düşme hattında bulunan Denizlispor ligde altıncı galibiyetini alarak 24 puana yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıkan Yeni Malatyaspor 31 puanda kaldı.

Zeki Yavru protokol tribününde oturan bir kişi ile tartıştı

Öte yanda maçın son bölümünde gerginlik yaşandı. Tusha Veton’a sert bir müdahale yapan ve ardından oyundan alınan Zeki Yavru’ya protokol tribününde oturan bir kişi ‘Sen buranın ekmeğini yedin, yaptığın ayıp’ şeklinde seslendi.

Buna çok sinirlenen Zeki, “Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Sen terbiyesizlik yapma” şeklinde yanıt verdi. Güçlükle sakinleştirilen Zeki, soyunma odasına gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Sacko sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı arkadaşlarıyla buluşturmak isterken kaleci araya girip topu kontrol etti.

15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Recep’in çektiği şut, az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

GOL - 17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

29. dakikada Recep’in kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topa vuran Murawski meşin yuvarlağı farklı şekilde dışarıya gönderirken hakem müdahaleden dolayı düdüğünü çaldı ve faul kararı verdi.

GOL - 31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu. 1-1.

GOL - 44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNİCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

57. dakikada Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

GOL - 77. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana son çizgiden ortasını yaptı, ön direkteki Adem'in kafa vuruşunda kaleci Cenk'ten dönen topu kale ağzında Tetteh tamamladı. 2-2

[Fotoğraf: AA]

GOL - 80. dakikada Sacko müthiş attı! Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Rodallega sağındaki Sacko'yu gördü, o da çaprazdan adeta mermi gibi bir şut çıkardı. 3-2

86. dakikada Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk.

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum.

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano (Dk. 27 Kubilay Aktaş), Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 83 Oğuz Yılmaz), Recep Niyaz (Dk. 67 Bakalorz), Mesanovic (Dk. 83 Veton Tusha), Sacko (Dk. 83 Hasan Ayaroğlu), Rodallega.

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 46 Zuqui), Zeki Yavru (Dk. 90 Umut Bulut), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç (Dk. 64 Fofana), Mallan (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), Tetteh.

Goller: Dk. 17 Mallan, Dk. 77 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Rodallega, Dk. 44 Recep Niyaz, Dk. 80 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Recep Niyaz, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90+2 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Zeki Yavru (Oyundan çıktıktan sonra), Dk. 90+1 Zuqui (Yeni Malatyaspor)

Hakan Kutlu: Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösterecek

Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kutlu, rakiplerinin de uzun süredir maç kazanamadığını hatırlattı.

"Maçın başında geriye düşmemize rağmen oyuncularım gerçekten oyun disiplininden kopmadı, maçı bırakmadılar. 2-1 öne geçtikten sonra da rakibimiz yine 2-2'yi yakaladı. Buna rağmen bir geri dönüş yaptık. Bu bizim için 3 puanın yanında çok önemliydi."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hakan Kutlu, bundan önce geriye düştükleri maçlarda oyunu bırakan ve inancını yitiren bir takım olarak mücadele ettiklerini ifade etti.

"Oyun olarak zaten son 7 haftadır üzerine koya koya geliyorduk ancak geriye düştüğümüz maçlarda maçı çevirmekte zorlanıyorduk. Bugün bunu da kazanmış olduk. Şimdi önümüzde önemli bir maçımız daha var. Deplasmandan muhakkak puan getirmemiz gerekiyor. İnşallah iyi bir çıkışımız var ve devam ettiririz. Hem puan hem de oyun olarak iyi gözüküyoruz. Bir seriyi yakalamak zorundayız. Önümüzdeki maçları da kazanıp bir seri yakalarsak Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösterecek."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çalışkan, iki takım için de önemli bir müsabakanın geride kaldığını anlattı.

"Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Daha sonra baraj hatası sonucu ve ardından ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş paslarındaki basit hatalardan dolayı 2 gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un da zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Yediğimiz 3 gol de bireysel hatalardan meydana geldi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz."