Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup eden Beşiktaş, puanını 60'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 15. ve 72. dakikalarda Aboubakar kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü ise 90. dakikada penaltı atışında Dicko'dan geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep FK ise üst üste ikinci, toplamda 7. yenilgisini aldı.

Öte yandan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmada bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Yalçın, cezasını 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir maçında çekecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz'ın önünde kaldı. Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 72. dakikadaa ani gelişen Beşiktaş atağında Larin'den pası alan Aboubakar, hızla içeri sokuldu ve savunmadan sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

75. dakikada Rosier'in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

76. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

83. dakikada Josef de Souza'nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin'in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

PENALTI - 89. dakikada Morais'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Dicko ceza alanına girdi, kaleciden sıyrılmak isterken Ersin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90. dakikada Nouha Dicko, kazandırdığı penaltıda topun başına da kendisi geçti. Ortaya doğru yaptığı vuruşta Ersin'in müdahalesi topu çıkarmaya yetmedi: 2-1

90+3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Vodafone Park.

Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Ghezzal (Dk. 81 Bernard Mensah), Ljajic (Dk. 69 Gökhan Töre), Larin (Dk. 86 Kevin N'Koudou), Aboubakar.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda (Dk. 78 Andre), Güray Vural (Dk. 39 Junior Morais), Vetrih, Rashid (Dk. 68 Andre Sousa), Maxim (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Dicko, Kenan Özer (Dk. 68 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 15 ve 72 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 90 Nouha Dicko (penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 45+3 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 67 Welinton (Beşiktaş)