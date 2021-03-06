Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arsenal deplasmanda kazanamadı
İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal, deplasmanda Burnley ile 1-1 berabere kaldı.
ANKARA (AA) -
Turf Moor Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Burnley, zirve yarışından uzaklaşan Arsenal'i konuk etti.
Maçın golleri, ilk yarıda geldi. Arsenal, 6. dakikada yıldız oyuncusu Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Burnley, 39. dakikada Chris Wood'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Arsenal puanını 38'e, Burnley ise 30'a yükseltti.
Etiketler: Premier Lig
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